News

"Wonder Woman 1984" ab 14,49 EUR bei Amazon.de

Amazon.de hat zum Verkaufsstart von "Wonder Woman 1984" die Preise für die Blu-ray Disc, Blu-ray 3D und Ultra HD Blu-ray reduziert, die derzeit ab 14,49 EUR im Angebot sind:

Die Sondereditionen hat der Preisrutsch bislang noch nicht erreicht:

Wonder Woman 1984 (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1 (HDR10, HDR10+ & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Extras:

The Making of WONDER WOMAN 1984: Expanding the Wonder

Die Amazonen

Gal & Kristen: Freundinnen für immer

Klein, aber mächtig

Szenenstudie: Verfolgungsjagd

Szenenstudie: Einkaufszentrum

Spaß mit Gal & Krissy

Black Gold Werbespot

WONDER WOMAN 1984 Retro Remix

Gag Reel

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.