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WolfVision-Technologie im HiFi Forum Baiersdorf live erleben

Bildquelle: WolfVision / HiFi Forum Baiersdorf

Die professionellen Präsentations- und Visualierungslösungen von WolfVision stehen ab sofort im HiFi Forum Baiersdorf zur Demonstration bereit. Der österreichische Technologieführer stattet Universitäten, Konferenzräume und Unternehmen auf der ganzen Welt aus. Zuverlässigkeit, hohe Bildqualität und intuitive Bedienung stehen hier im Fokus.

Das Portfolio umfasst Visualizer, drahtlose Collaboration-Systeme und hybride Präsentationslösungen. Im HiFi Forum Beiersdorf haben Interessierte jetzt die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen und die Leistungsfähigkeit der Systeme direkt vor Ort zu testen. Darunter das Einstiegsmodell Cynap Pure Mini, die kompakte drahtlose BYOD-Lösung Cynap Pure, Cynap Pure Pro, Cynap Core Pro, Cynap Pro, die Cynap Videobar sowie Hochleistungs-Dokumentenkamera-Bildgebungssysteme.

WolfVision im HiFi Forum Baiersdorf live erleben:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

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