"Waterworld" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
Plaion Pictures veröffentlicht "Waterworld" auf Ultra HD Blu-ray. Das apokalyptische Science Fiction-Drama von Kevin Reynolds aus dem Jahr 1990 mit Kevin Costner erscheint am 14.08.2024 exklusiv im Direktvertrieb im Plaion Shop und enthält erstmals auch die Langfassung komplett mit deutscher Synchronisation. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. eine umfassende Making of-Doku sowie Interviews dabei. Außerdem ist auch der Soundtrack auf CD enthalten.
Update: Nach der ausverkauften "Special Edition" erscheint "Waterworld" am 26.06.2025 noch einmal als 4K-Mediabook, welches ebenfalls exklusiv im Plaion Shop erhältlich ist:
- Waterworld - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Waterworld - Special Edition [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Waterworld [4K Ultra HD Blu-ray]
Bild: 1,85:1
Ton: Deutsch, Englisch, DTS-HD Master Audio 2.0, DTS-HD Master Audio 7.1
Untertitel: Deutsch
Extras:
Disc 1:
Kinofassung und Langfassung in 4K und HD, komplett deutsch synchronisiert
Disc 2:
Langfassung in 4K, komplett deutsch synchronisiert
Disc 3:Kinofassung in HD
Disc 4:Langfassung in HD, komplett deutsch synchronisiert
Disc 5:
Deutscher und englischer Kinotrailer und TV-Spots
Dokumentation „Maelstrom: Die Odyssee von Waterworld“ (Directors Cut, ca. 105 Minuten)
Making Of (ca. 10 Minuten)
Interviews mit Kevin Costner, Dennis Hopper, Jeanne Tripplehorn und Tina Majorino (ca. 48 Minuten)
Disc 6:
Soundtrack-CD
Booklet von Rebecca Haar und Daniel Wagner
Poster
Artcards
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.