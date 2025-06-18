News

"Waterworld" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

18.06.2025 (Karsten Serck)

Plaion Pictures veröffentlicht "Waterworld" auf Ultra HD Blu-ray. Das apokalyptische Science Fiction-Drama von Kevin Reynolds aus dem Jahr 1990 mit Kevin Costner erscheint am 14.08.2024 exklusiv im Direktvertrieb im Plaion Shop und enthält erstmals auch die Langfassung komplett mit deutscher Synchronisation. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. eine umfassende Making of-Doku sowie Interviews dabei. Außerdem ist auch der Soundtrack auf CD enthalten.

Update: Nach der ausverkauften "Special Edition" erscheint "Waterworld" am 26.06.2025 noch einmal als 4K-Mediabook, welches ebenfalls exklusiv im Plaion Shop erhältlich ist:

Waterworld [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch, DTS-HD Master Audio 2.0, DTS-HD Master Audio 7.1

Untertitel: Deutsch

Extras:

Disc 1:

Kinofassung und Langfassung in 4K und HD, komplett deutsch synchronisiert

Disc 2:

Langfassung in 4K, komplett deutsch synchronisiert

Disc 3:Kinofassung in HD

Disc 4:Langfassung in HD, komplett deutsch synchronisiert

Disc 5:

Deutscher und englischer Kinotrailer und TV-Spots
Dokumentation „Maelstrom: Die Odyssee von Waterworld“ (Directors Cut, ca. 105 Minuten)
Making Of (ca. 10 Minuten)
Interviews mit Kevin Costner, Dennis Hopper, Jeanne Tripplehorn und Tina Majorino (ca. 48 Minuten)

Disc 6:
Soundtrack-CD

Booklet von Rebecca Haar und Daniel Wagner

Poster
Artcards

