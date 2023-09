News

"Whitney Houston: Whitney" jetzt als "Original Master Recording" SACD & Vinyl LP von "Mobile Fidelity" erhältlich

Das High End-Label Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL) hat das Whitney Houston-Album "Whitney" als neue "Original Master Recording"-Edition auf SACD und LP veröffentlicht. Das zweite Studio-Album von Whitney Houston aus dem Jahr 1987 wird als Hybrid-SACD mit CD-Layer sowie als 180 Gramm "SuperVinyl"-Schallplatte angeboten.

Laut Mobile Fidelity soll das von den Original-Master-Bändern gemasterte Album in der neuen MFSL-Version erstmals audiophile Tonqualität frei von den Dynamik-Einschränkungen und der tonalen Flachheit früherer CD und LP-Pressungen sowie eine detailreichere Wiedergabequalität bieten.

Nach "Whitney" erscheint am 17.11.2023 auch das dritte Studio-Album "I'm Your Baby Tonight" (1990) in einer neuen "Special Edition" (nicht von MFSL), die auch als "Violet Vinyl"-Sonderausgabe erhältlich sein wird:

Am 03.11.2023 erscheint außerdem "Dire Straits: On Every Street" als MFSL-Sonderedition auf CD & LP.

Tracklisting "Whitney"

I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) Just the Lonely Talking Again Love Will Save the Day Didn't We Almost Have It All So Emotional Where You Are Love Is a Contact Sport You're Still My Man For the Love of You Where Do Broken Hearts Go I Know Him So Well

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.