Western-Klassiker "Bis zum letzten Atemzug" erscheint als Langfassung auf Blu-ray Disc

HanseSound veröffentlicht "Bis zum letzten Atemzug" (Only The Valiant) im Herbst auf Blu-ray Disc. Der Western-Klassiker von Gordon Douglas aus dem Jahr 1951 mit Gregory Peck erscheint am 25.10.2024 als Blu-ray Disc-Mediabook mit DVD und als einfache Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc enthält die ungekürzte Kino-Langfassung mit neuer HD-Abtastung und wird voraussichtlich mit deutschem und englischem Dolby Digital 2.0-Ton ausgestattet sein.

