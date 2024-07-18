News

Paramount+ jetzt auch auf der PlayStation 5

Paramount+ ist jetzt auch auf der PlayStation 5 nutzbar. Die App zur Nutzung des Paramount-Streaming-Dienstes kann direkt auf der PS5 installiert werden um entweder ein vorhandenes Abo zu nutzen oder ein neues abzuschließen. Auf den Xbox-Konsolen von Microsoft ist Paramount+ bereits seit längerer Zeit verfügbar.

www.paramountplus.com

