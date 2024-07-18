News

Neue AV-Receiver und Heimkino-Lautsprecher von JBL

Bildquelle: JBL

JBL hat überraschend neue AV-Receiver, zusammen mit den neuen JBL Stage 2-Lautsprechern vorgestellt. Es soll sich dabei um gleichermaßen leistungsfähige wie erschwingliche und flexible Audioprodukte handeln. Eine einfache Integration in den Wohnraum, unproblematisches Handling und eine einfache Erweiterbarkeit stehen ebenfalls im Fokus.

Die neuen JBL MA (Modern Audio) AV-Receiver und Stage 2-Lautsprecher sind also aufeinander abgestimmt und sozusagen als schlüsselfertiges System konzipiert. Nach der Aufstellung greift man, laut Hersteller, zur "EZ Set EQ Mobile App" und passt das System in wenigen Minuten auf den jeweiligen Raum an.

Vom Zweikanal-Setup bis hin zur Dolby Atmos-Konfiguration mit 8K HDMI-Video. Die neue Produktreihe von JBL ist entsprechend skalierbar und reicht von einfachen 5.1-Kanal-Geräten bis hin zum 9.1.-Kanal-AVR mit Dolby Atmos und DTS:X. Entwickelt wurden die Komponenten im JBL Center of Acoustics Excellence in Northridge, Kalifornien, aus dem u.a. auch die patentierten HDI-Waveguides stammen.

Die MA AV-Receiver verfügen zudem über eine "Works with Smart Things"-Schnittstelle. So können automatisierte Routinen erstellt werden, die andere IoT-Geräte mit einem einfachen Tastendruck steuern. AirPlay-, Chromecast-Kompatibilität ist gegeben und Bluetooth ist ebenfalls an Bord.

Anzeige

Die JBL MA AV-Receiver Serie umfasst folgende Modelle:

JBL MA310 5.2-Kanal 4K AV-Receiver mit 60 Watt

JBL MA510 5.2-Kanal 8K AV-Receiver mit 75 Watt

JBL MA710 / MA7100HP 7.2-channel 8K (High Performance) AV-Receiver mit 110Watt bzw. 125 Watt

MA9100HP mit wahlweise 5.1, 7.1 oder 9.1 Kanälen, Dolby Audio® and DTS® oder Dolby Atmos und DTS:X Unterstützung, rauscharmer Class-D-Verstärkung und umfassender Kompatibilität sowie 140 Watt

Die JBL Stage 2-Lautsprecher sind in "Latte" und "Espresso" in folgenden Optionen erhältlich:

Standlautsprecher JBL 260F und JBL 280F

Regallautsprecher JBL 240B und JBL 250B mit separat erhältlichen Bodenständern

Center-Lautsprecher JBL 245C

Dolby Atmos-fähigen Höhenmodule JBL 240H

Subwoofer JBL 200P und 220P

Die AV-Receiver der JBL MA-Serie und die Lautsprecher der JBL Stage 2-Serie sind ab Juli 2024 verfügbar. Die empfohlenen Verkaufspreise für die ABV-Receiver reichen je nach Modell von 549,00 bis 1.899 EUR. Die JBL Stage 2-Lautsprecher werden mit unverbindlichen Preisempfehlungen zwischen 375,00 und 1.398 EUR pro Paar angeboten.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.