Wes Cravens "The Hills Have Eyes 2 - Das Todestal der Wölfe" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "The Hills Have Eyes 2 - Das Todestal der Wölfe" im Juni als Digipak mit Blu-ray Disc und DVD. Die Fortsetzung des Wes Craven Horror-Klassikers aus dem Jahr 1985 wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton auf Blu-ray Disc präsentiert und bietet darüber hinaus noch einen Audio-Kommentar und ein Making of als Bonus-Material. Der Verkaufsstart ist für den 15.06.2023 geplant.

