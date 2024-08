News

Weiteres "John Wick"-Spin-Off angekündigt

Nach dem vorläufigen Ende der "John Wick"-Saga mit "John Wick: Kapitel 4" ist neben dem bereits bekannten Spin-Off "Ballerina" jetzt noch ein weiterer Ableger aus der Welt von John Wick geplant: LionsGate hat in den USA ein Spin-Off mit Donnie Yen angekündigt, das die Geschichte des blinden Aufragskillers nach den Ereignissen in "John Wick: Kapitel 4" weitererzählen soll. Mit dem Drehbuch wurde Robert Askins beauftragt. Die Dreharbeiten sind für das kommende Jahr in Hong Kong geplant. Chad Stahelski ist als Produzent an dem Film beteiligt.

Der bereits verschobene "Ballerina"-Kinostart ist derzeit für den 06.06.2025 geplant. Im Mittelpunkt von "Ballerina" steht Ana de Armas, die ähnlich wie "John Wick" einen Rachefeldzug gegen die Mörder ihrer Familie startet. Regie führte "Underworld"-Regisseur Len Wiseman. Auch viele Darsteller aus den John Wick-Filmen sollen in dem Spin Off zu sehen sein, u.a. Keanu Reeves, Ian McShane und der inzwischen verstorbene Lance Reddick.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.