News
Luc Bessons "Im Rausch der Tiefe" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
23.09.2025 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht "Im Rausch der Tiefe" (Le Grand Bleu) auf Ultra HD Blu-ray. Das Taucher-Abenteuer von Luc Besson aus dem Jahr 1988 mit Jean Reno, Jean-Marc Barr und Rosanna Arquette erscheint am 11.12.2025 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und Originalton in DTS HD MA 5.1 ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Making-of von Patrick Alessandrin, Interviews und Trailer geplant.
