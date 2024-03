News

"We Are Zombies" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "We Are Zombies" im Mai auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Splatter-Komödie des Regie-Trios Yoann-Karl Whissell, Anouk Whissell und Francois Simard (Summer of '84) wird am 16.05.2024 als Mediabook mit Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind ein Booklet und Trailer dabei.

