Warner veröffentlicht James Dean-Klassiker "Giganten" in Ultra HD

Warner veröffentlicht "Giganten" (Giant) im Juni in Ultra HD. Der James Dean-Klassiker aus dem Jahr 1956 von George Stevens soll laut Warner am 23.06.2022 zunächst in digitaler Form in Ultra HD veröffentlicht werden.

Das könnte auch ein Vorbote für eine Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray sein. Dazu gibt es von Warner aber noch keine offizielle Ankündigung.

