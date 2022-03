News

Warner: Neue "ES"-Serie bei HBO Max in Entwicklung

Warner arbeitet an einer "ES"-Serie. Laut Informationen von "Variety" soll die für den Streaming-Dienst HBO Max geplante Serie derzeit unter dem Titel "Welcome to Derry" entwickelt werden und die Vorgeschichte des bereits mehrfach verfilmten Stephen King-Romans erzählen.

Unter anderem soll in der Serie auch die Herkunft des Clowns "Pennywise" erzählt werden. "ES"-Regisseur Andy Muschietti ist als Produzent an der Serie beteiligt und soll voraussichtlich auch bei der ersten Episode selbst Regie führen.

Derzeit befindet sich "Welcome to Derry" wohl noch in einer frühren Entwicklungsphase und offiziell wurde noch kein Start für die Produktion angekündigt.

