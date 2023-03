News

Warner: "Magic Mike - The Last Dance" jetzt in 4K zum Streaming und bald auf Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Magic Mike - The Last Dance" am 27.04.2023 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit englischem DTS HD MA 5.1- und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind das Special "Magic Mikes neue Moves" und eine nicht verwendete Szene geplant.

Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant. Bereits jetzt ist der Film aber als "Heimkino-Premiere" in 4K u.a. bei Apple und Amazon Prime Video erhältlich - bei Apple auch inklusive Unterstützung für Dolby Vision.

