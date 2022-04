News

Warner: James Dean-Klassiker "Giganten" erscheint im Juni auf Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Giganten" (Giant) im Juni auf Ultra HD Blu-ray. Der Klassiker von George Stevens aus dem Jahr 1956 mit James Dean, Rock Hudson und Elizabeth Taylor wird voraussichtlich am 23.06.2022 auf Ultra HD Blu-ray erscheinen und parallel auch in digitaler Form in Ultra HD veröffentlicht werden.

Neben einer neuen 4K-Abtastung erhielt "Giganten" im Rahmen der Restauration auch eine neue HDR-Farbkorrektur.

Während Warner in der Vergangenheit viele Klassiker zunächst in üppigen Sondereditionen veröffentlicht hatte, sind von "Giganten" im Handel bislang nur einfache Ultra HD Blu-rays mit Standard-Verpackung zu finden.

bereits erhältlich:

