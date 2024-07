News

Warner: Erster Trailer für Ishana Night Shyamalans "They See You - The Watchers" online

Warner hat den ersten Trailer für "They See You" (The Watchers) veröffentlicht:

Das Regie-Debüt von Ishana Night Shyamalan soll am 13.06.2024 in den deutschen Kinos starten und wurde von ihrem Vater M. Night Shyamalan produziert, der ab August mit "Trap" ebenfalls seinen nächsten eigenen Kinofilm präsentiert.

Der Horror-Thriller mit Dakota Fanning handelt von einer Frau, die sich in einem Wald in Irland verirrt und dort auf drei Fremde trifft, die jede Nacht von rätselhaften Wesen verfolgt werden.

