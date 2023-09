News

Warner: "Der Exorzist" Preview zur 4K Ultra HD Blu-ray online

Warner hat ein "Extended Preview" zur Ultra HD Blu-ray von "Der Exorzist" veröffentlicht. Die Vorschau zeigt rund neun Minuten aus der remasterten 4K-Fassung:

William Friedkins Horror-Klassiker aus dem Jahr 1973 wird am 19.10.2023 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und "Collector's Edition" inklusive Kinofassung und "Extended Director's Cut" auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind zwei Audio-Kommentare zu den verschiedenen Fassungen sowie eine Einführung von William Friedkin geplant.

Parallel zur Ultra HD Blu-ray veröffentlicht Indeed Film die Dokumentation "Leap of Faith: Der Exorzist" auf Blu-ray Disc, in der William Friedkin in einem Interview Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Films gibt.

Die Fortsetzung der Reihe "Der Exorzist: Bekenntnis" von "Halloween"-Regisseur David Gordon Green soll am 12.10.2023 in den deutschen Kinos starten.

