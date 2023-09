News

Erste "Blue Beetle" 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Details

Warner veröffentlicht "Blue Beetle" voraussichtlich im November auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der DC-Superhelden-Action-Film mit Xolo Maridueña soll laut Handelsinformationen am 16.11.2023 fürs Heimkino erscheinen. In den USA wurden jetzt genauere Details zur Ausstattung bekannt gegeben. Die Ultra HD wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein und neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützen. Als Bonus-Material sind ein umfangreiches "Blue Beetle Generations" Making of sowie die Hintergrund-Featurettes "Scarab Vision" und "Blue Beetle's Nana Knows Best" geplant.

Hierzulande wird "Blue Beetle" auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook sowie als "Funko Pop"-Edition veröffentlicht.

Blue Beetle (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton:

Englisch: Dolby Atmos

Deutsch: Dolby Atmos

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonus-Material: ?

Blue Beetle (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton:

Englisch: ?

Deutsch: Dolby Atmos

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonus-Material: ?

