Warner: "DC League of Super-Pets" in 4K & Dolby Atmos bei Apple

Warner bietet "DC League of Super-Pets" jetzt als vorgezogene Heimkino-Premiere im Apple iTunes Store in 4K mit HDR und englischem Dolby Atmos-Ton an. Der "Super-Tiere"-Animationsfilm unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Die deutsche Synchronfassung wird in Dolby Digital 5.1 präsentiert.

Die Blu-ray Disc von "DC League of Super-Pets" kommt voraussichtlich am 13.10.2022 in den Handel.

