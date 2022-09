News

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video zeigt ab sofort die ersten beiden Folgen von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power). Die erste Staffel der Serie besteht aus acht Episoden, die in 4K & HDR präsentiert werden.

Nach dem Start um 03:00 Uhr in der Nacht werden die weiteren sechs Folgen der ersten Staffel jeweils am Freitag um 06:00 Uhr bis zum Finale am 14.10.2022 veröffentlicht.

Bei Amazon sind auch gerade die "Herr der Ringe" und "Der Hobbit"-Trilogien auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray im Angebot. Die 4K-Editionen sind allerdings derzeit ausverkauft. Am 13.10. erscheint eine neue Mittelerde 6 Film Collection auf Ultra HD Blu-ray.

