Warner bestätigt deutsche "Der Herr der Ringe" & "Der Hobbit" 4K Ultra HD Blu-rays

Warner hat jetzt in Deutschland die Veröffentlichung der Trilogien von "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" auf Ultra HD Blu-ray am 03.12.2020 bestätigt.

Derzeit gibt Warner die Anzahl der Discs für "Der Herr der Ringe" mit 18 und für "Der Hobbit" mit 12 an. Das würde darauf hindeuten, dass die deutschen Box-Sets auch zusätzliche Blu-ray Discs enthalten während in den USA bislang nur reine Ultra HD Blu-ray-Sets angekündigt wurden. Warner hat in Deutschland bislang aber noch keine detaillierten Informationen zur Ausstattung bekannt gegeben.

Laut den bisherigen US-Informationen ist mit folgender Ausstattung der Ultra HD Blu-rays zu rechnen:

"Der Herr der Ringe" & "Der Hobbit" 4K Ultra HD Blu-ray-Trilogie-Sets ab dem 01.12.2020 erhältlich (in Deutschland ab 03.12.)

Der Herr der Ringe: 9 Ultra HD Blu-rays (3 x Kinofassung, 3 x Extended Edition auf je 2 Discs)

Der Hobbit: 6 Ultra HD Blu-rays (3 x Kinofassung, 3 x Extended Edition)

Originalton in Dolby Atmos (voraussichtlich mit Dolby TrueHD-Core)

HDR 10 & Dolby Vision

Für den Sommer 2021 ist in den USA außerdem eine "Middle Earth Ultimate Collector's Edition" geplant, die neben den Ultra HD Blu-rays auch die "Der Hobbit"-Trilogie auf Blu-ray Disc und "Der Herr der Ringe" als remasterte Blu-ray Disc-Trilogie sowie neues Bonus-Material enthalten soll.

Im Herbst 2021 soll in den USA eine "Der Herr der Ringe"-Trilogie mit den remasterten Blu-ray Discs zum 20. Jubiläum des Kinostarts von "Der Herr der Ringe - Die Gefährten" veröffentlicht werden.

In den USA wurden auch bereits Sondereditionen für die Ultra HD Blu-ray-Sets angekündigt. So werden bei "Best Buy" die Ultra HD Blu-rays auch im Steelbook erhältlich sein während bei Amazon.com ein "The Lord of the Rings: Motion Picture Trilogy Giftset" für ca. 150 USD angeboten wird.

In den USA wurde ein kurzes Ankündigungs-Video mit Sean Astin auf YouTube veröffentlicht. Einen Trailer mit Filmausschnitten der Ultra HD Blu-rays gibt es aber noch nicht.

