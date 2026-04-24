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"Warcraft - The Beginning" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Universal veröffentlicht "Warcraft - The Beginning" im Juni als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die limitierte Steelbook-Edition zum zehnjährigen Jubiläum kommt am 18.06.2026 in den Handel und enthält neben der Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc auch die Blu-ray 3D-Version.

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