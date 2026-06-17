Denon und Marantz: Dirac-Room-EQ-Upgrades noch bis zum 30. Juni mit 15 Prozent Rabatt

Denon und Marantz führen eine Sonderaktion mit 15 Prozent Rabatt auf das Dirac Live-Upgrade bis zum 30. Juni durch. Mittels des Rabattcodes "MIDSUMMER15", den man beim Checkout eingibt, wird der Rabatt abgezogen.

Denon

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Diese Denon-Modelle sind kompatibel:

AVC-X3900H

Denon AVC-A10H

Marantz

Marantz AV20

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Marantz Model M1

Natürlich gilt dieses verlockende Angebot auch für Marantz AV-Verstärker, AV-Receiver und AV-Vorstufen:

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Warum Dirac?

Dirac Live kann einfach eingerichtet werden, wenn man eine passende Lizenz erworben hat

Wir können, so unser Ergebnis nach eigenen Test, jedem Denon AV-Verstärker/-Receiver und Marantz-AV-Verstärkern/-Receiver/-Vorstufe, nur jedem Besitzer zu einem Upgrade auf Dirac Live inklusive Dirac Bass Control und Dirac Live raten. Gerade bei aufwändigen Setups und den großen Modellen der beiden legendären Brands würden wir direkt zur Vollversion greifen. Dirac Live gibt es auch für die relativ "kleinen" Modelle Model 1 (Marantz) und Home Amp (Denon) sowie für den Denon AVR-X2900 DAB. Hat man im Hörraum ungünstige akustische Verhältnisse, lohnt auch bei diesen drei Geräten der Griff zu Dirac. Die "Spezialitäten" ART und Dirac Live Bass Control sind allerdings den größeren Komponenten vorbehalten und für Model, Home Amp und den Denon AVR-X2900H nicht erhältlich.

Dirac Live in Kürze

Was genau erreicht Dirac Live und wie wird dabei vorgegangen?

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Korrektur der Impulsantwort: Dirac Live gleicht Lautstärkepegel und Timing über verschiedene Frequenzbereiche hinweg passgenau an. Das garantiert ein kohärentes Klangbild aller Lautsprecher und verbessert die Abbildung sowie die Genauigkeit räumlicher Informationen

Phasenabgleich: Durch den Abgleich der Phase Ihrer Lautsprecher arbeiten alle Treiber und Kanäle nahtlos zusammen, was Verzerrungen und eine Minderung akustischer Präzision auf ein Minimum herabsetzt

Mehrpunktmessung: Dirac Live ist nicht nur in der Lage, an der Haupt-Hörposition einzumessen. Um den Sweet Spot des optimierten Klanges deutlich zu erweitern, kann an mehreren unterschiedlichen Positionen eingemessen werden. Nach Erfassung der erforderlichen Daten kann ein Korrekturprofil erstellt werden, das die Akustik im gesamten Hörbereich optimiert

Benutzerdefinierte Zielkurven: Man kann entweder integrierte Zielkurven verwenden oder eigene erstellen, um eine individuelle Abstimmung der tonalen Balance des jeweiligen Systems zu testen

Frequenzbereiche und Kanalbegrenzungen: Dirac Live kann entweder den gesamten Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz korrigieren oder sich – bei Verwendung einer Lizenz mit eingeschränkter Bandbreite – auf die kritischsten tiefen bis mittleren Frequenzen (bis 500 Hz) konzentrieren. Die Room Correction Suite für Computer-Audio führt stets eine komplette Korrektur durch und offeriert die Wahl zwischen Stereo- und Mehrkanalverarbeitung

Filterverarbeitung auf dem Gerät: Nach der Berechnung werden die Filter direkt aufs kompatiblke Endgerät übertragen und dort angewendet, um eine kontinuierliche Korrektur ohne zusätzliche Schritte oder Latenz sicherzustellen

Dirac Live Bass Control

Dieses speziell für den Bassbereich entwickelte System beseitigt typische Schwächen innerhalb der Wiedergabe tiefer und tiefster Fequenzen wie Aufschaukeln, Dröhnen oder einen hohlen, unpräzisen Klang. Klangunterschiede zwischen den Sitzplätzen der einzelnen Zuhörer werden zudem minimiert, und die Einrichtung der aktiven Subwoofer erfolgt automatisch.

Dirac ART (Active Room Treatment)

ART (setzt das Vorhandensein und die Einsatzfähigkeit von Dirac Live voraus) geht noch einen Schritt weiter als die reine Audiokorrektur, die man von Dirac Live her kennt. Das System setz auf die speziellen Stärken der einzelnen Lautsprecher der Konfiguration, um ein akustisch möglichst optimales Schallfeld zu erzeugen, in dem störende Resonanzen und unpassende Nachhallzeiten schon im Ansatz unterbunden werden.

Die einzelnen Vorteile:

Hochentwickelte Schallfeldsteuerung: ART vereinigt die im Setup vorhandenen Lautsprecher zu einem optimierten System, bei dem jeder Lautsprecher aktiv zu einem für den jeweiligen Raum nahezu optimal passenden Schallfeld beiträgt.

Umfassende Raumkorrektur: Die Korrekturen passen sich der spezifischen Größe und Form des individuellen Raums an und setzen jeden Lautsprecher aktiv ein, um störende, hörbare Klangfehler auszugleichen.

Keine Elemente wie Absorber oder Diffusoren notwendig - ART funktioniert auf rein elektronischer Basis

Verarbeitung für Mehrkanal-Setups: Der Algorithmus behandelt das Lautsprecher-Array als zusammengehöriges System, Wiedergabe- und Optimierungsdaten werden in Echtzeit passgenau aufeinander abgestimmt

Steuerung des Nachhalls: ART sorgt dafür, dass der Schall im Raum im Sinne optimal klarer, fundierter Klangqualität nicht so lange nachhallt

Erweitert die Dirac Raumkorrektur: ART baut auf der Raumkorrektur-Funktionalität von Dirac Live auf und und ergänzt neue Möglichkeiten für eine noch umfassendere akustische Optimierung

Fazit: Dirac hat nahezu jede Raumsituation im Griff

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass die Einmessung mit Dirac in nahezu jeder Ausgangssituation trotz der zusätzlichen Investition sehr zu empfehlen ist. Der Klang bekommt hörbar mehr Kontrolle und Kontur, störende Raummoden und andere akustische Probeme im Bassbereich bekommt man mittels Dirac sehr effektiv unter Kontrolle. Gerade für größere Lautsprecher-Konfigurationen wird ein gleichmäßiger, sauberer und satter Klang realisiert, erst recht, wenn zusätzlich zum schon sehr gut arbeitenden Dirac Live die Erweiterung Dirac ART zum Einsatz kommt. Dirac hat im Vergleich zum serienmäßigen Audyssey MultEQ XT-Einmesssystem generell den Vorteil, dass zum einen raumakustische Probleme deutlich besser bekämpft werden, zum anderen berücksichtigt Dirac auch die jeweiligen akustischen Eigenschaften der Lautsprecher hörbar präziser. Wo Audyssey, mittlerweile bereits einige Jahre alt, die spezielle Charakteristik von hochwertigen Lautsprechern gerade im Hochtonbereich leicht abdämpft, was oftmals ein stumpferes und weniger brillantes Klangbild zur Folge hat, gibt es bei Dirac diese Einschränkungen nicht. Grandios auch die Dirac Live Bass Control, die für kontrollierte, satte und reine Bässe auch bei schwierigen Aufbausituationen und akustischen Schwächen des Hörraums sorgt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos wurden mit ChatGPT bearbeitet (KI-Hinweis) und stammen ursprünglich von Sven Wunderlich und Philipp Kind

Datum: 17. Juni 2026