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Apple tvOS 27 erscheint nur für neuere Apple TV 4K

Apple veröffentlicht im Herbst sein neues Betriebssystem tvOS 27. Dieses wird nicht von allen Apple TV-Modellen unterstützt werden, die bislang das aktuelle tvOS 26 nutzen. So streicht Apple den Support für die erste Apple TV 4K-Generation (2017) und Apple TV HD (2025). Nur die zweite (2021) und dritte (2022) Modell-Generation der Apple Streaming-Box werden das tvOS 27-Update erhalten.

Zu den neuen Features von tvOS 27 sind bislang nur kleinere Details bekannt. So sind z.B. eine neue Podcast-App, schnellere AirPlay-Verbindungen und Einstellungen für größeren Text in den Menüs geplant. Apple tvOS 27 wird voraussichtlich im Herbst erscheinen.

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