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HECStore Audio & Video Days 2026 - Große HiFi-Marken feiern Premiere bei München

Bildquelle: Home Entertainment Concept store

Vom 14. bis 16. Mai 2026 lädt Inhaber Martin Ludwig in den erst vor kurzem eröffneten HECStore erstmals zu den HECStore Audio & Video Days nach Isen bei München ein. Damit entsteht für HiFi- und Heimkino-Fans in Süddeutschland ein neues Event-Highlight mit zahlreichen Produktpremieren und Vorführungen renommierter Marken. Das passt gerade jetzt sehr gut, da die High End in diesem Jahr erstmalig nicht mehr in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern in Wien stattfindet.

Auf rund 1.800 Quadratmetern und verteilt auf 19 separate Vorführräume präsentiert der Home Entertainment Concept Store eine breit gefächerte Erlebniswelt rund um High-End-Audio, Heimkino und moderne Wohnraumintegration. Das Konzept setzt bewusst auf wohnliche Atmosphäre mit Tageslicht, komfortablen Sitzbereichen und realitätsnah eingerichteten Räumen.

Hier erzählen wir mehr darüber: Der neue HEC Store in Isen - Viel Raum für große Ideen

Zu den angekündigten Marken zählen unter anderem Bowers & Wilkins, DALI, Dynaudio, KEF, Marantz, NAD Electronics, T+A sowie zahlreiche weitere Hersteller wie Acapella, Backes & Müller, JBL Synthesis, Kii Audio oder Wilson Benesch.

Neben klassischen Stereo-Setups stehen auch mehrere Heimkinos, Surround-Systeme und TV-Installationen bereit. Ergänzt wird das Programm durch eine Kopfhörer-Lounge mit Marken wie Dan Clark, Final, Stax oder Warwick Acoustics. Im Außenbereich geht es zudem direkt mit Outdoor-Beschallung weiter. Darüber hinaus lässt sich dort in der Natur entspannen sowie das kulinarische Angebot der Open-Air-Grillstation genießen.

Während der drei Messetage sind Produktspezialisten, Entwickler und Techniker vieler Hersteller vor Ort. Vorträge, Hörsessions und persönliche Gespräche runden das Programm ab.

Wann?

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HECStore Audio & Video Days 2026

Datum: 14.–16. Mai 2026

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 19 Uhr

Adresse & Kontakt

Home Entertainment Concept store

Bürgermeister Hallwachs Straße 8

84424 Isen

+49 (0)178 - 7200273

info@hecstore.de

https://www.hecstore.de

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