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Disney: Erster Trailer für Tiefsee-Thriller "Whalefall" online

Die 20th Century Studios haben den ersten Trailer für "Whalefall" veröffentlicht:

Der Tiefsee-Thriller von "Predator: Badlands"-Mit-Autor Brian Duffield mit Josh Brolin und Austin Abrams soll am 15.10.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Nach dem Tod seines Vaters (Josh Brolin) begibt sich Jay Gardiner (Austin Abrams) vor der kalifornischen Zentralküste auf Tauchgang, um dessen sterbliche Überreste zu bergen, wird jedoch von einem riesigen Pottwal verschluckt. Während er im Bauch des Tieres gefangen ist und ihm nur noch eine Stunde Sauerstoff bleibt, erkennt Jay, dass die hart erarbeiteten Lektionen seines Vaters der Schlüssel zu seiner Rettung sein könnten.