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LG UltraGear 2026: Neue Gaming-Monitore ab sofort verfügbar

Bildquelle: LG

LG hat die Verfügbarkeit seiner neuen Gaming-Monitor-Generation bekanntgegeben. Nach der Vorstellung auf der LG Convention 2026 starten nun mehrere Modelle der neuen UltraGear-evo-Serie sowie der High-Speed-Gaming-Monitor UltraGear 27GX790B in den Verkauf. Weitere Modelle folgen in den kommenden Wochen. Mit Bildschirmgrößen bis 52 Zoll, 5K2K-Auflösung, OLED- und MiniLED-Technologien sowie Bildwiederholraten von bis zu 720 Hz richtet sich das Portfolio sowohl an ambitionierte Gamer als auch an E-Sport-Enthusiasten.

LG UltraGear evo: Neue Premium-Serie für Gaming und Content Creation

An der Spitze des neuen Portfolios steht der LG UltraGear 52G930B. LG bezeichnet das Modell als weltweit größten 5K2K-Gaming-Monitor. Das 52-Zoll-Display kombiniert die ultrabreite 5K2K-Auflösung mit einer 1000R-Krümmung und soll damit ein besonders immersives Spielerlebnis bieten. Der Monitor ist ab sofort erhältlich und kostet 1.799 Euro (UVP).

Ebenfalls zur neuen UltraGear-evo-Serie gehört der LG UltraGear 39GX950B. Das 39-Zoll-Modell setzt auf ein gekrümmtes 5K2K-OLED-Panel im 21:9-Format und nutzt die neue Primary-RGB-Tandem-OLED-Technologie. Zusätzlich verfügt der Monitor über einen Dual-Mode-Betrieb für unterschiedliche Auflösungs- und Bildwiederholraten. Das Modell kann bereits vorbestellt werden und soll ab dem 15. Juni 2026 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt ebenfalls bei 1.799 Euro.

Neuer MiniLED-Monitor mit 5K-Auflösung

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Mit dem LG UltraGear 27GM950B ergänzt LG das Sortiment um einen 27-Zoll-Monitor mit 5K-Auflösung und MiniLED-Hintergrundbeleuchtung. Laut Hersteller soll die Technologie störende Halo- und Blooming-Effekte reduzieren und gleichzeitig eine besonders kontrastreiche Darstellung ermöglichen.

Der Monitor startet am 15. Juni 2026 in die Vorbestellung und soll ab dem 13. Juli 2026 ausgeliefert werden. Die UVP beträgt 1.199 Euro.

Bis zu 720 Hz

Für besonders schnelle und kompetitive Spiele bringt LG den UltraGear 27GX790B auf den Markt. Das Modell erreicht im Dual-Mode-Betrieb Bildwiederholraten von bis zu 720 Hz und richtet sich damit gezielt an E-Sport-Spieler und Nutzer, die maximale Reaktionsgeschwindigkeit suchen.

Der 27GX790B ist bereits erhältlich und kostet 849 Euro (UVP).

Integriertes 5K AI Upscaling

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Ein gemeinsames Merkmal der neuen UltraGear-evo-Modelle ist das integrierte 5K AI Upscaling. Die KI-gestützte Bildoptimierung analysiert Inhalte in Echtzeit und soll die Bildqualität bei niedrigeren Auflösungen sichtbar verbessern.

1.000-Hz-Gaming-Monitor folgt im Spätsommer

Das UltraGear-Portfolio wird im Laufe des Jahres um ein weiteres Modell ergänzt. Mit dem LG UltraGear 25G590Bbringt LG den nach eigenen Angaben weltweit ersten Full-HD-Gaming-Monitor mit nativer Bildwiederholrate von 1.000 Hz auf den Markt.

Der 24,5-Zoll-Monitor wurde speziell für den E-Sport-Einsatz entwickelt und soll ab dem 30. Juli 2026 zu einer voraussichtlichen UVP von 999 Euro vorbestellbar sein.

Modell Verfügbarkeit UVP LG UltraGear 52G930B Ab sofort erhältlich 1.799 Euro LG UltraGear 27GX790B Ab sofort erhältlich 849 Euro LG UltraGear 39GX950B Vorbestellbar, verfügbar ab 15. Juni 1.799 Euro LG UltraGear 27GM950B Vorbestellung ab 15. Juni, verfügbar ab 13. Juli 1.199 Euro LG UltraGear 25G590B Vorbestellung ab 30. Juli voraussichtlich 999 Euro

Mit der neuen UltraGear-Generation deckt LG 2026 ein breites Spektrum ab – von ultrabreiten 5K2K-Monitoren für immersive Gaming- und Produktivitätsanwendungen bis hin zu extrem schnellen Displays für den professionellen E-Sport-Einsatz.