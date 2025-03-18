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Neue waipu.tv Box mit 4K & HDR-Streaming

Der Live TV Streaming-Anbieter waipu.tv neben dem waipu tv 4K Stick und dem waipu.tv Hybrid-Stick jetzt die waipu.tv Box zum Streaming des TV-Angebots an. Die Streaming-Box mit Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM und 32 GB unterstützt 4K-Streaming inklusive HDR10+, Dolby Vision und Dolby Atmos und wird mit einer beleuchteten Fernbedienung angeboten, die neben einer Zehnertastatur zur Auswahl von TV-Programmen auch über Direktwahltasten zum Zugriff auf Netflix und die Waiputhek ermöglicht. Im Unterschied zu den Streaming-Sticks verfügt die waipu.tv Box über einen zusätzlichen LAN-Port sowie USB-A und USB-C (5V/2.0A). Als Betriebssystem kommt Android 14 für TV zum Einsatz.

Die waipu.tv Box ist ab sofort für 99,99 EUR im Handel erhältlich.

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