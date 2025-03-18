News

"Camel: Nude" erscheint als remasterte Blu-ray Disc & CD-Edition

18.03.2025 (Karsten Serck)

Cherry Red Records veröffentlicht "Camel: Nude" am 04.04.2025 als Blu-ray Disc & CD-Set. Das Konzept-Album aus dem Jahr 1981 wird neben dem remasterten Original-Mix auf einer zweiten CD mit einen neuen Stereo-Mix von Stephen W. Tayler präsentiert, der auf der Blu-ray Disc zusätzlich in Hi Res Stereo & 5.1 enthalten ist. Das Set enthält außerdem noch ein illustriertes Booklet und einen Essay.

Tracklisting

1  City Life

2  Nude

3  Drafted

4  Docks

5  Beached

6  Landscapes

7  Changing Places

8  Pomp and Circumstance

9  Please Come Home

10  Reflections

11  Captured

12  The Homecoming

13  Lies

14  The Birthday Cake (The Last Farewell)

15  Nude's Return (The Last Farewell)

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK