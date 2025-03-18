"Camel: Nude" erscheint als remasterte Blu-ray Disc & CD-Edition
Cherry Red Records veröffentlicht "Camel: Nude" am 04.04.2025 als Blu-ray Disc & CD-Set. Das Konzept-Album aus dem Jahr 1981 wird neben dem remasterten Original-Mix auf einer zweiten CD mit einen neuen Stereo-Mix von Stephen W. Tayler präsentiert, der auf der Blu-ray Disc zusätzlich in Hi Res Stereo & 5.1 enthalten ist. Das Set enthält außerdem noch ein illustriertes Booklet und einen Essay.
Tracklisting
1 City Life
2 Nude
3 Drafted
4 Docks
5 Beached
6 Landscapes
7 Changing Places
8 Pomp and Circumstance
9 Please Come Home
10 Reflections
11 Captured
12 The Homecoming
13 Lies
14 The Birthday Cake (The Last Farewell)
15 Nude's Return (The Last Farewell)
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.