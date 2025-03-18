"September 5 - The day Terror went live" im Mai auf Blu-ray Disc
Constantin Film veröffentlicht "September 5 - The day Terror went live" im Mai auf Blu-ray Disc. Das Drama von Tim Fehlbaum mit Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, und Leonie Benesch über das Olympia-Attentat 1972 aus der Perspektive des Teams des US-Senders ABC soll am 28.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 7.1-Ton auf Blu-ray Disc erscheinen. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes geplant.
- September 5 - The day Terror went live [Blu-ray] bei Amazon.de
- September 5 - The day Terror went live [Blu-ray] bei jpc.de
September 5 - The day Terror went live [Blu-ray]
Bild: 2.39:1 in 16:9
Ton: Deutsche Synchronfassung 7.1, Deutsche Synchronfassung 2.0, Hörfilmfassung Deutsch, Deutsche Untertitel für Hörgeschädigte, Englische Originalfassung 7.1 mit deutschen Untertiten und mit englischen Untertiteln
Extras: Making-of (ca. 17 Min.), Ensemble-Featurette (ca. 2 Min.), Crafts-Featurette (ca. 3 Min.), On the Global Stage (ca. 8 Min.), Remaking Broadcast History (ca. 11 Min.), Meticulous Undertaking (ca. 7 Min.), Trailer Englisch (ca. 2 Min.), Trailer Deutsch (ca. 2 Min.)
