Vier neue Smart TVs mit QLED-Technologie und UHD-Auflösung von Nokia

Nokia bringt zum Jahresbeginn vier neue QLED Smart TVs in 43, 55, 58 und 70 Zoll in den Handel. Neben der Quantum Dot-Technologie und einer Panel-Auflösung in Ultra HD stecken Android TV inklusive App-Zugriff auf Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube (u.a.), ein spezieller Gaming-Modus mit einer laut Nokia maximalen Reaktionszeit von 8 ms und UHD Upscaling im Gerät. Die Signalverarbeitung und sonstige Rechenaufnahmen übernimmt ein Vierkernprozessor mit 1,5 GB RAM. An Bord ist auch ein Triple Tuner, 3x HDMI, Bluetooth, Chromecast und Google Assistant.

Die neuen Modelle der Nokia QLED 4K UHD Smart TVs sind ab sofort zu einem UVP von 649 Euro (43"), 849 Euro (55"), 899 Euro (58"), 1.499 Euro (70") erhältlich (alle Preise inkl. MwSt.). Ende Januar folgt die 50-Zoll-Größe zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 749 Euro.

