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"Valentinstag-Geschenke" & "Apple Week" bei Media Markt & SATURN

Der Media Markt und SATURN haben eine neue "Valentinstag-Geschenke"-Aktion gestartet. Im Angebot sind Technik-Produkte, die in verschiedenen Preiskategorien bis 50, 100, 300 EUR und darüber hinaus zu finden sind. Außerdem gibt es auch noch bis Mittwoch Abend zahlreiche "Apple Week"-Angebote:

www.mediamarkt.de

www.saturn.de