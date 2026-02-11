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"Valentinstag-Geschenke" & "Apple Week" bei Media Markt & SATURN
11.02.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen
Der Media Markt und SATURN haben eine neue "Valentinstag-Geschenke"-Aktion gestartet. Im Angebot sind Technik-Produkte, die in verschiedenen Preiskategorien bis 50, 100, 300 EUR und darüber hinaus zu finden sind. Außerdem gibt es auch noch bis Mittwoch Abend zahlreiche "Apple Week"-Angebote:
- "Valentinstag-Geschenke" bei MediaMarkt.de (bis 15.02.)
- "Valentinstag-Geschenke" bei SATURN.de (bis 15.02.)
- "Apple Week" bei MediaMarkt.de (bis 11.02.)
- "Apple Week" bei SATURN.de (bis 11.02.)