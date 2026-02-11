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Jules Verne-Klasiker "Phantastische Reise zum Mittelpunkt der Erde" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Pidax veröffentlicht "Phantastische Reise zum Mittelpunkt der Erde" auf Blu-ray Disc. Die Jules Verne-Verfilmung von Juan Piquer Simon aus dem Jahr 1977 mit Kenneth More, Pep Munne, Ivonne Sentis, Frank Brana und Jack Taylor erscheint am 11.06.2026 mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc.

Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:

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