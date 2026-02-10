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Sofanella Calvera - Neues elektrisches Relaxsofa fürs Heimkino

Sofanella präsentiert mit Calvera eine Heimkinosessel-Serie, die gezielt auf die Bedürfnisse von Film- und Serienliebhabern zugeschnitten ist.

Die Kollektion umfasst vier Varianten – als 2-Sitzer oder 3-Sitzer, jeweils in Leder oder Stoff verfügbar – und adressiert damit unterschiedliche Raumsituationen und Einrichtungsstile.

"Wir haben uns bewusst auf die Kernfunktionen konzentriert, die bei mehrstündigen Film-Sessions wirklich den Unterschied machen", erklärt Sandra Sollinger, Produktmanagerin bei Sofanella. "Verstellbare Kopfstützen gegen Nackenschmerzen, Getränkehalter für ununterbrochenen Filmgenuss und USB-Ports für geladene Geräte – das sind die Features, die Heimkino-Fans tatsächlich brauchen."

Getränkehalter-Integration wie im professionellen Kino

Das charakteristische Merkmal aller Calvera-Modelle sind die integrierten Mittelkonsolen mit Getränkehaltern. Diese Ausstattung orientiert sich an professionellen Multiplex-Kinos und löst ein alltägliches Problem: Wohin mit Getränken während des Films?

Calvera 2-Sitzer mit zentraler Mittelkonsole: Eine zentrale Konsole zwischen beiden Sitzplätzen bietet Getränkehalter für beide Personen. Die stabile Führung verhindert Verschütten auch bei spannenden Action-Szenen. Zusätzlich dient die Konsole als Ablage für Fernbedienungen, Smartphones und Snacks.

Verfügbar in zwei Materialvarianten:

Calvera 3-Sitzer mit doppelter Mittelkonsolen-Ausstattung: Zwei separate Konsolen trennen die drei Sitzplätze und bieten Platz für bis zu vier Getränke. Besonders bei Familienabenden oder gemeinsamen Filmabenden mit Freunden zeigt sich der Vorteil: Jeder hat direkten Zugang zu einem Getränkehalter ohne über andere greifen zu müssen.

Ebenfalls in beiden Materialien erhältlich:

Die Getränkehalter sind nicht nachträglich angebracht, sondern organisch in die Konsolenform integriert. Das Ergebnis ist ein stimmiges Design ohne improvisierten Charakter.

Dreifach elektrisch verstellbar – mit Fokus auf die Kopfstützen

Während viele elektrische Sofas lediglich Rückenlehne und Fußstütze verstellen, geht Calvera einen Schritt weiter. Die dreifache elektrische Verstellbarkeit umfasst:

Stufenlose Rückenlehnenverstellung: Jeder Sitzplatz lässt sich individuell vom aufrechten Sitzen bis zur entspannten Liegeposition verstellen. Per Knopfdruck an der Armlehne findet jeder seine bevorzugte Position.

Elektrische Fußstützen: Ausfahrbare Fußstützen ermöglichen optimale Beinlagerung. Die stufenlose Einstellung passt sich an unterschiedliche Körpergrößen an – vom Kind bis zum Erwachsenen.

Doppelt elektrische Kopfstützen – das Calvera-Alleinstellungsmerkmal: Die Kopfstützen sind sowohl in der Höhe als auch im Neigungswinkel elektrisch verstellbar. Diese doppelte Verstellbarkeit ist entscheidend für langanhaltenden Komfort bei ausgedehnten Film-Sessions.

"Nackenschmerzen sind der häufigste Grund, warum Menschen mehrstündige Film-Marathons abbrechen", so Sollinger. "Die verstellbaren Kopfstützen eliminieren dieses Problem. Die millimetergenaue Anpassung in Höhe und Winkel sorgt für perfekte Stützung ohne Verspannungen."

Material-Optionen für unterschiedliche Präferenzen

Die Verfügbarkeit in Leder und Stoff ermöglicht die Abstimmung auf individuelle Anforderungen:

Leder – pflegeleicht und zeitlos: Der vollständige Lederbezug bietet klassische Eleganz und praktische Vorteile. Verschüttete Getränke oder Snack-Krümel lassen sich einfach abwischen. Die robuste Oberfläche ist langlebig und entwickelt mit der Zeit eine charaktervolle Patina. Besonders in dedizierten Heimkinoräumen, wo regelmäßig gegessen und getrunken wird, spielt Leder seine Stärken aus.

Stoff – wohnlich und komfortabel: Die textile Variante integriert sich harmonisch in Wohnzimmer-Environments. Der Stoff ist atmungsaktiv und verhindert Temperatureffekte bei längerem Sitzen. Die weiche Haptik wird besonders bei direktem Hautkontakt geschätzt. Verschiedene Farbtöne ermöglichen die Abstimmung auf bestehende Einrichtungen.

Technisch sind beide Varianten identisch ausgestattet. Die Materialwahl ist reine Geschmacksfrage – Calvera bietet in beiden Ausführungen die gleiche dreifache elektrische Verstellbarkeit und Mittelkonsolen-Ausstattung.

USB-Anschlüsse für die Streaming-Generation

An jeder Mittelkonsole befinden sich USB-A und USB-C Anschlüsse. Diese scheinbar kleine Ergänzung hat praktische Relevanz für moderne Nutzungsgewohnheiten:

Smartphones und Tablets dienen heute als TV-Fernbedienungen, Zweitbildschirme für Hintergrundinformationen oder Kommunikationsgeräte während des Films. Bei mehrstündigen Sessions sinkt der Akkustand kontinuierlich. Die integrierten USB-Ports halten Geräte geladen, ohne dass Ladekabel quer durch den Raum verlegt werden müssen.

Auch für Gaming-Controller, E-Reader oder andere USB-Geräte sind die Anschlüsse nutzbar. Die zentrale Position an den Mittelkonsolen macht sie leicht zugänglich von jedem Sitzplatz.

Zwei Größen für verschiedene Raumkonzepte

2-Sitzer für Paare und kompakte Räume: Mit zwei vollwertigen elektrischen Sitzplätzen und einer zentralen Mittelkonsole eignet sich das Modell ideal für Paare oder kleinere Heimkinoräume. Die kompakten Außenmaße ermöglichen die Aufstellung auch in Räumen mit begrenzter Fläche.

3-Sitzer für Familien und Gruppen: Drei elektrische Sitzplätze mit zwei Mittelkonsolen bieten Raum für die ganze Familie. Besonders praktisch: Alle drei Plätze sind gleichwertig ausgestattet. Der mittlere Sitz ist kein Kompromiss, sondern verfügt ebenfalls über vollständige elektrische Verstellbarkeit und Zugang zu beiden benachbarten Getränkehaltern.

Showroom-Präsenz: Probesitzen in Bielefeld

Anders als reine Online-Anbieter ermöglicht Sofanella das Probesitzen vor dem Kauf. Im Showroom in Bielefeld steht die Calvera Kollektion zur Begutachtung bereit. Interessenten können die elektrischen Verstellfunktionen testen, unterschiedliche Sitzpositionen ausprobieren und die Materialqualität von Leder und Stoff direkt vergleichen.

"Viele Kunden möchten vor einer größeren Investition die Sitzeigenschaften selbst erleben", erklärt Sollinger. "Unser Bielefelder Showroom bietet diese Möglichkeit. Besucher können in Ruhe verschiedene Positionen testen und die Kopfstützenverstellung ausprobieren."

Die Kombination aus Showroom-Präsenz und Online-Vertrieb verbindet die Vorteile beider Welten: Physisches Testen vor Ort, dann bequeme Online-Bestellung mit Direktlieferung nach Hause.

Direktvertrieb ohne Zwischenhändler-Aufschläge

Als Direktanbieter verkauft Sofanella ohne klassische Möbelhäuser als Zwischenhändler. Diese Struktur ermöglicht konkurrenzfähige Preise trotz umfassender Ausstattung.

"Traditionelle Möbelhändler kalkulieren mit Aufschlägen von 100-200% auf den Herstellerpreis", so Sollinger. "Wir verkaufen direkt an Endkunden und geben diese Einsparung weiter. Deshalb können wir dreifache elektrische Verstellung und Mittelkonsolen zum Preis anbieten, den andere für einfache Relaxsessel verlangen."

Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Jedes Calvera-Sofa wird erst nach Bestellung produziert – garantiert als Neuware ohne Lagerzeit.

Zielgruppen: Vom Gelegenheitsnutzer bis zum Heimkino-Enthusiasten

Film-Marathon-Fans: Wer regelmäßig mehrere Filme hintereinander schaut oder ganze Staffeln an einem Wochenende durcharbeitet, profitiert von den verstellbaren Kopfstützen. Nackenschmerzen, die typischerweise nach 2-3 Stunden auftreten, bleiben aus.

Familien mit Kindern: Der 3-Sitzer bietet Raum für gemeinsame Filmabende. Die individuell verstellbaren Plätze passen sich an unterschiedliche Körpergrößen an – Kinder nutzen andere Einstellungen als Erwachsene. Die Getränkehalter verhindern Verschütten auf dem Sofa.

Serien-Enthusiasten: Binge-Watching erfordert durchhaltenden Komfort. Die elektrische Verstellbarkeit ermöglicht Positionswechsel ohne Aufstehen. Die USB-Ports halten Smartphones geladen für den parallelen Social-Media-Austausch über die laufende Serie.

Paare mit unterschiedlichen Vorlieben: Die individuelle Verstellbarkeit jedes Sitzes ermöglicht unterschiedliche Positionen. Während eine Person aufrecht sitzen möchte, kann die andere zurücklehnen. Die separaten Steuerungen beeinflussen sich nicht gegenseitig.

Technische Zuverlässigkeit für Langzeitnutzung

Die elektrischen Verstellmechanismen sind auf jahrelange regelmäßige Nutzung ausgelegt. Hochwertige Motoren mit ausreichender Leistungsreserve treiben die Mechaniken an. Robuste Führungsschienen verhindern Verkanten oder Verbiegen auch nach tausenden Verstellzyklen.

Die Steuerelektronik arbeitet mit Sicherheitsabschaltungen. Bei unerwarteten Widerständen – etwa wenn ein Gegenstand im Verstellweg liegt – stoppt die Bewegung automatisch. Dies verhindert Schäden an Mechanik und Bezug.

Die Tasten zur Steuerung sind in die Armlehnen integriert und damit vor Verschüttungen geschützt. Die intuitive Anordnung macht eine Bedienungsanleitung weitgehend überflüssig.

Design-Integration in Wohnräume

Calvera vermeidet übertriebene Kino-Theatralik. Die Formgebung ist modern-zurückhaltend mit klaren Linien und ausgewogenen Proportionen. Das Sofa funktioniert sowohl in dedizierten Heimkinoräumen als auch in Wohnzimmern, die multiple Funktionen erfüllen.

Die Farbpalette – sowohl bei Leder als auch bei Stoff – umfasst zeitlose Töne von Schwarz über Grau bis zu warmen Braunnuancen. Diese Zurückhaltung erleichtert die Integration in bestehende Einrichtungen.

Die Mittelkonsolen sind organisch in die Gesamtform integriert und wirken nicht wie nachträgliche Ergänzungen. Selbst bei ausgefahrenen Fußstützen bleibt das Gesamtbild stimmig.

Bestellprozess und Service

Die Bestellung erfolgt über www.sofanella.de mit direkter Produktauswahl über die vier Varianten-Links. Der Bestellvorgang führt durch Material-, Farb- und Größenauswahl. Kostenfreie Materialproben können vorab angefordert werden.

Nach Bestelleingang beginnt die individuelle Fertigung. Sofanella kommuniziert transparent über Produktionsfortschritt und voraussichtlichen Liefertermin – typischerweise 6-8 Wochen ab Bestellung.

Die Lieferung erfolgt durch geschultes Personal bis zur Wunschposition im Raum. Der Aufbau ist im Preis inklusive. Die Verpackungsmaterialien werden direkt mitgenommen – der Kunde muss sich um keine Entsorgung kümmern.

Bei Fragen steht das Beratungsteam telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Technische Details, Raummaße oder Farbberatung – alle Anfragen werden kompetent beantwortet.

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Die Calvera Kinokollektion ist ab sofort in allen vier Varianten bestellbar:

2-Sitzer Varianten:

3-Sitzer Varianten:

Probesitzen ist nach Terminvereinbarung im Sofanella Showroom in Bielefeld möglich. Detaillierte Produktinformationen, technische Spezifikationen und Kundenbewertungen finden sich auf den jeweiligen Produktseiten.

Genaue Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de.