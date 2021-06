News

"Unser blauer Planet II" erscheint noch einmal auf 4K Ultra HD Blu-ray

Polyband veröffentlicht "Unser blauer Planet II" erneut auf 4K Ultra HD Blu-ray inklusive HDR. Nachdem die BBC Earth-Serie in der 4K-Version einige Zeit ausverkauft war kommt am 24.09.2021 ein neues Ultra HD Blu-ray-Set in den Handel. Im Unterschied zur Erstauflage handelt es sich dabei um ein 3 Disc-Set ohne zusätzliche Blu-ray Discs und auch die 50 Min. "Into the Blue"-Making-ofs werden in der Produktbeschreibung nicht erwähnt.

Die Ultra HD Blu-ray-Edition enthält wieder die originale BBC-Schnittfassung aller 7 Episoden inklusive englischer Tonspur mit David Attenborough als Erzähler sowie die deutsche Fassung als DTS HD MA 7.1-Mix.

Unser blauer Planet II (Blu-ray Disc / Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,78:1

Ton:

Ultra HD Blu-ray: Deutsch DTS-HD MA 7.1, Englisch Dolby Digital 5.1

Extras:

Begleitbooklet

