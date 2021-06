News

Horror-Schocker "The DARE" im Juli uncut auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht im Juli "The DARE" auf Blu-ray Disc. Der Horror-Shocker über eine Gruppe von vier Personen, die von einem maskierten Mann in einem Keller gefangengehalten wird, erscheint in der Uncut-Fassung mit rund 97 Minuten Laufzeit und soll ab dem 30.07.2021 inklusive deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton im Handel erhältlich sein. Bonus-Material ist nicht geplant.

