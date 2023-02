News

"Universal Soldier - Die Rückkehr" erscheint als Blu-ray Disc-Neuauflage

"Universal Soldier - Die Rückkehr" (Universal Soldier: The Return) erscheint im März noch einmal auf Blu-ray Disc. Die von Sony zwischenzeitlich ausverkaufte Blu-ray Disc mit der Fortsetzung des Jean-Claude van Damme Action-Klassikers aus dem Jahr 1999 kommt am 13.03.2023 als Blu-ray Disc-Neuauflage inklusive deutschem und englischem Dolby TrueHD 5.1-Ton in den Handel. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes dabei.

Bereits erhältlich:

