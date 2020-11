News

Universal & Paramount Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten im Dezember & Januar

Universal hat einige weitere Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Neuheiten von Paramount und Universal für den Januar vorgestellt. Außerdem wurden in der Zwischenzeit auch noch die Planungen für den Dezember teilweise erweitert. So erscheint am 10.12. auch eine Box mit den drei Filmen der "Ein ausgekochtes Schlitzohr"-Reihe mit Burt Reynolds auf Blu-ray Disc.

Laut Handelsinformationen ist außerdem für den 14.01.2021 eine Neuauflage der "Zurück in die Zukunft" Ultra HD Blu-ray-Box (ohne Steelbook) geplant:

03.12.2020

10.12.2020

14.01.2021

