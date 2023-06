News

Universal: Neuer "Die letzte Fahrt der Demeter"-Trailer online

Universal hat einen neuen Trailer für "Die letzte Fahrt der Demeter" (The Last Voyage of the Demeter) veröffentlicht:

Der Dracula-Thriller von André Øvredal (Scary Stories To Tell in the Dark, Trollhunter) soll am 17.08.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

"Die letzte Reise der Demeter" erzählt die erschreckende Geschichte des Handelsschiffs Demeter, das gechartert wurde, um fünfzig unmarkierte Holzkisten von Carpathia nach London zu transportieren.

Seltsame Ereignisse widerfahren der zum Scheitern verurteilten Besatzung, als sie versucht, die Ozeanreise zu überleben, die jede Nacht von einer gnadenlosen Präsenz an Bord des Schiffes verfolgt wird. Als die Demeter schließlich vor der Küste Englands ankommt, ist sie ein verkohltes, heruntergekommenes Wrack. Von der Besatzung fehlt jede Spur ...

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.