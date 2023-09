News

Universal: Neuer "Der Exorzist: Bekenntnis"-Trailer online

Universal hat den zweiten Trailer für "Der Exorzist: Bekenntnis" (The Exorcist: Believer) veröffentlicht:

Der neue "Exorzist"-Film von "Halloween"-Regisseur David Gordon Green soll am 05.10.2023 und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant in den deutschen Kinos starten. William Friedkins Horror-Klassiker "Der Exorzist" erscheint passend dazu ebenfalls im Oktober auf Ultra HD Blu-ray.

Offizielle Synopsis:

Seit dem Tod seiner Frau vor zwölf Jahren zieht Victor Fielding (Leslie Odom Jr., One Night in Miami, Hamilton) die gemeinsame Tochter Angela (Lidya Jewett, Good Girls) allein groß. Als Angela mit ihrer Freundin Katherine (Newcomerin Olivia Marcum) nach tagelangem Verschwinden im Wald zurückkehrt, ohne sich an irgendetwas erinnern zu können, wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die Victor zwingt, sich dem abgrundtief Bösen zu stellen. Getrieben von Entsetzen und Verzweiflung, sucht er die einzige lebende Person auf, die selbst solch ein Erlebnis durchlitten hat: Chris MacNeil.

