Universal-Klassiker gratis auf YouTube

Universal zeigt auf YouTube derzeit ausgewählte Klassiker kostenlos. Für eine Woche können bis zum 23.01.2021 auf dem "Fear: The Home Of Horror"-Kanal zahlreiche Universal-Filmklassiker aus den 1930er und 1940er Jahren kostenlos abgerufen werden. Dazu gehören Filme wie "Dracula", "The Mummy", "Frankenstein" und "The Invisible Man" in voller Länge.

Die einzelnen Universal-Filme sind auch aus Deutschland abrufbar und stehen in 1080p-Auflösung mit englischem Originalton zur Verfügung.

