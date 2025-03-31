News

tvOS 18.4 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 18.4 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Das Update bietet laut dem offiziellen Changelog lediglich Bugfixes und Optimierungen. Darüber hinaus gab es kleinere kosmetische Veränderungen auf der Benutzeroberfläche. Die letzten größeren Veränderungen wurden mit tvOS 18.2 eingeführt, darunter auch der 21:9-Modus für Projektoren und Monitore.

