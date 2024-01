News

tvOS 17.3 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 17.3 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Das Update bietet laut dem offiziellen Changelog keine neuen Funktionen sondern vor allem verschiedene Bugfixes. Das letzte größere Update auf tvOS 17.2 erschien im Dezember 2023 mit den folgenden Neuerungen:

Apple TV-App

Die neue Seitenleiste erleichtert die Navigation und die Suche nach tollen Inhalten.

Alle Ihre abonnierten Kanäle und verbundenen Apps finden Sie jetzt unter Kanäle & Apps in der Seitenleiste und auf der Startseite.

iTunes-Filme und -Sendungen wurden in die Apple TV-App verschoben. Kaufen und leihen Sie im Store und finden Sie Ihre Einkäufe in der Bibliothek.

„Jetzt ansehen“ heißt jetzt „Startseite“, wo Sie Filme und Fernsehsendungen durchsuchen können.

FaceTime

Möglichkeit, Anrufe direkt auf Ihrem Apple TV 4K anzunehmen.

Unterstützung für FaceTime-Audioanrufe auf Apple TV 4K.

Anrufe können jetzt von Ihrem Apple TV 4K auf Ihr iPhone oder iPad übertragen werden.

FaceTime wird auf Apple TV 4K (2. Generation oder höher) unterstützt.

SharePlay

Dolby Atmos- und Dolby Digital-Surround-Sound-Formate sind jetzt verfügbar, während Sie gemeinsam mit SharePlay etwas ansehen.

Apple Fitness+

Mit dem Audio-Fokus können Sie mehr von dem hören, was Ihr Training motiviert, sei es die Stimme des Trainers oder die Musik.

Sprachsuche

Die Bildschirmsuche kann überall in unterstützten Apps wie TV und Musik gestartet werden. Drücken Sie die Siri-Taste, um eine Suche zu diktieren.

Siri

Beinhaltet jetzt Sprachunterstützung für Arabisch in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Malaiisch in Malaysia und Türkisch in der Türkei, damit Sie Sendungen, Musik und mehr nur mit Ihrer Stimme finden können.

