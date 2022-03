News

tvOS 15.4 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 15.4 veröffentlicht.

tvOS 15.4 für Apple TV 4K und Apple TV HD ermöglicht laut dem offiziellen Changelog u.a. den Einkauf über die Apple Watch, eine Bild in Bild-Funktion für Kameras mit HomeKit-Unterstützung sowie den WLAN-Login über Portal-Seiten, wie Sie z.B. in Hotels verwendet werden mit Unterstützung eines iPhones oder iPads:

Apple Watch

Use your Apple Watch, along with an iPhone or iPad, to complete a purchase on Apple TV.

Home cameras

Keep an eye on your home — even while watching TV — by using Picture in Picture to always show a home camera feed.

Captive portal Wi-Fi networks

Use Apple TV in more locations, like hotels or dorms. With your iPhone or iPad, you can now connect Apple TV to Wi-Fi networks that need additional sign-in steps.

AirPods-Nutzer erhalten außerdem über einen längeren Druck auf die Home-Taste ein überarbeitetes Menü zur Einstellung der "Spatial Audio" und Dolby Atmos-Wiedergabe.

