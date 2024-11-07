"Transformers: One" im Dezember auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Paramount veröffentlicht "Transformers: One" im Dezember auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der animierte Transformers-Film von "Toy Story 4"-Regisseur Josh Cooley erscheint am 12.12.2024 fürs Heimkino.
Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten und ist mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Die Blu-ray Disc bietet nur den Originalton in Dolby Atmos und Dolby Digital 5.1 für die deutsche Synchro. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.
- Transformers: One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers: One [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers: One [Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers: One - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Transformers: One [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Transformers: One [Blu-ray] bei jpc.de
Transformers One (Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)
Bild: 2,39:1
Ton:
Englisch (Dolby Atmos)
Deutsch - Ultra HD Blu-ray (Dolby Atmos)
Deutsch - Blu-ray (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Extras:
-
Der Beginn
-
De Erschaffung von Cybertron
-
Wir sind eins
-
Das Iacon 5000
-
Der Kampf um Cybertron
Bereits seit dem 10.10.2024 ist die "Transformers 7-Movie Collection" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhältlich.
- Transformers 7-Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers 7-Movie Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Transformers 7-Movie Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Transformers 7-Movie Collection [Blu-ray] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.