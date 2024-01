News

Tom Cruise plant neue Kinofilme mit Warner

Warner hat einen neuen Deal mit Tom Cruise geschlossen, der zusammen mit dem Hollywood-Studio in Zukunft wieder mehrere Kinofilme produzieren will. Bei den neuen Kinofilmen soll es sich um "Originale" und "Franchise-Filme" handeln. Konkrete geplante Projekte wurden aber bislang noch nicht angekündigt.

Cruise hatte in den letzten Jahrzehnten u.a. die Filme Edge of Tomorrow, Rock of Ages, The Last Samurai, Eyes Wide Shut, Interview with the Vampire, Risky Business, The Outsiders und New Line's Magnolia mit Warner gedreht.

Die Vereinbarung mit Warner ist nicht exklusiv und lässt den Weg für weitere Projekte wie die "Mission: Impossible"-Reihe offen, die Cruise zusammen mit Paramount produziert. "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 2" wurde aufgrund des Schauspielerstreiks in den USA um ein Jahr verschoben und soll jetzt am 22.05.2025 in den deutschen Kinos starten.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.