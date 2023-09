News

Paramount: "Die nackte Kanone" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Paramount veröffentlicht "Die nackte Kanone" (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) im November auf Ultra HD Blu-ray. Der Comedy-Klassiker von David Zucker aus dem Jahr 1983 erscheint am 30.11.2023 als 4K-Premiere im Steelbook. Bislang wurde nur der erste Teil der Abenteuer von Lieutenant Frank Drebin (Leslie Nielsen) auf Ultra HD Blu-ray angekündigt. Ob auch die beiden Fortsetzungen "Die nackte Kanone 2 1/2" und "Die nackte Kanone 33 1/3" auf Ultra HD Blu-ray erscheinen werden, ist noch offen.

