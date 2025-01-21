News

Netflix erhöht wieder die Preise

Netflix kündigt die nächsten Preiserhöhungen an. In den USA steigen die monatlichen Preise für die Netflix Streaming-Abos ab sofort auf 7,99 USD (Standard mit Werbung), 17,99 USD (Standard) und 24,99 USD. Außerdem werden auch die Kosten für Zusatz-Mitglieder von 7,99 USD auf 8,99 USD im Monat erhöht. Neben den USA steigen die Netflix-Preise auch in Kanada, Portugal und Argentinien. Andere Länder dürften früher oder später folgen.

In Deutschland gelten derzeit noch die folgenden Preise:

Standard mit Werbung: 4,99 EUR

Standard: 13,99 EUR

Premium: 19,99 EUR

