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Roger Moore-Thriller "Tödlicher Salut" erscheint auf Blu-ray Disc
24.04.2026 (Karsten Serck)
Explosive Media veröffentlicht "Tödlicher Salut" (Crosspilot) auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Alvin Rakoff aus dem Jahr 1969 mit Roger Moore erscheint am 09.07.2026 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Kinotrailer und eine Bildergalerie geplant.
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