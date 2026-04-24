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Roger Moore-Thriller "Tödlicher Salut" erscheint auf Blu-ray Disc

Explosive Media veröffentlicht "Tödlicher Salut" (Crosspilot) auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Alvin Rakoff aus dem Jahr 1969 mit Roger Moore erscheint am 09.07.2026 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Kinotrailer und eine Bildergalerie geplant.

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