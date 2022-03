News

"Tod auf dem Nil" im April auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht "Tod auf dem Nil" (Death on the Nile) im April auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Das Remake des Agatha Christie-Klassikers von Kenneth Branagh wird ab dem 14.04.2022 im Handel erhältlich sein und ist jetzt auch bereits vorbestellbar.

Der englische Original-Ton wird auf der Ultra HD Blu-ray in Dolby Atmos und auf der Blu-ray Disc in DTS HD MA 7.1 präsentiert. Die deutsche Synchronfassung erscheint bei beiden Blu-ray-Varianten im Dolby Digital Plus 7.1-Format.

Die Blu-ray Disc erscheint neben der Standard-Edition auch als Steelbook. Auf digitalen Plattformen wie Apple iTunes oder Amazon Prime Video erscheint "Tod auf dem Nil" am 13.04.2022 sowie bereits am 30.03.2022 bei Disney+.

bereits erhältlich:

Tod auf dem Nil (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1), Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

• Tod auf dem Nil – vom Roman zum Film

• Agatha Christie: Reisen kann tödlich enden

• Design auf dem Nil

• Branagh/Poirot • Zusätzliche Szenen

Tod auf dem Nil (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1), Englisch (DTS HD MA 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

• Tod auf dem Nil – vom Roman zum Film

• Agatha Christie: Reisen kann tödlich enden

• Design auf dem Nil

• Branagh/Poirot • Zusätzliche Szenen

